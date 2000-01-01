деревня Светицкое, деревня Светицкое, Новосельская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Светицкое

Новосельская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документ. Свидетельство Муромского уездного училищного Совета удостоверяет, что ученица Шлягина Мария Васильевна дочь крестьянина деревни Светицкое Новосельской волости М Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3548Светицкое, д. вл.при колодце.47338141136

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Новоселки, Фетиньино и Д. Кошкино, Бахарево, Светицково, Штикино, Фофоново, Лисниково, Лобново, Дубровна и Томынская30Гр. Андр. Иван. Гудович1677478

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Новосельская волость
4170Светицкое деревня38776180534
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