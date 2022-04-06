село Федунка, село Федунка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Федунка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3047Федунка, с. вл. и казач.при рч. Федунке.443129311901304Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Яреськовская волость
688. Федунки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Федунке, дворов 167, жителей 950, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, ярмарка, 11 ветря Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
33.0Федунка селоФедунское козаков7321471215865475621109
33.0Федунка селоФедунское крестьян собственников732401627162158141299
33.0Федунка селоФедунское казенных крестьян7327628253156

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19597Федункаселоцентр сільської радир-н Шишацькийсільрада Федунська
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