- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3047Федунка, с. вл. и казач.при рч. Федунке.443129311901304Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
688. Федунки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Федунке, дворов 167, жителей 950, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, ярмарка, 11 ветря Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
33.0Федунка селоФедунское козаков732147121—5865475621109
33.0Федунка селоФедунское крестьян собственников732401627162158141299
33.0Федунка селоФедунское казенных крестьян73276—28253156
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19597Федункаселоцентр сільської радир-н Шишацькийсільрада Федунська