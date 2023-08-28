деревня Баннова, Чебоксарский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Баннова

Чебоксарский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
2891Баннова, д. каз.при р. Волге.29195159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость
1426. Баннова, деревня бывшая государственная, дворов 17, жителей 126, часовня

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