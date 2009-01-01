деревня Лесники, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лесники

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Залесская волость
Лесники, д., жит. 87 (39 м. 48 ж.), дес. 166, у. гор. 52 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Березвечь 21 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Узречский сельсовет
д Лесники20

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Узречский сельсовет
д. Лесники17

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