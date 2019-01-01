деревня Нефедовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нефедовская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Нефедовской Шевденицкой вол. Тотемского уезда о взыскании с них денег крестьянином Неустоевым за завладение его землей. 1876 г. // Гос. архив В Показать все
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Шевденицкой вол. д. Нефедовской Неустроева о неправильном отобрании у него надела земли. 1891 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Нефедовской Шевденицкой волости Тотемского уезда Силинского М. С. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Силинского деревни Нефедовской Шевденицкой волости Тотемского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9704Нефедовская (Пушкино), д. удел.при р. Кокшеньге.11610692838

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
9191Нефедовское (Пушкино)Озерецкое.Христорождественскийбывшие удельные10015174540

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Верхкокшенгская волость
Пушкино344192деревняРусские21394988

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Озерецкий сельсовет
Нефедовская (Пушкино) 2738деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 312 км. Летнее: —.1721

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276221Нефедовскаядеревня60°37'с.ш.43°42'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442346д Нефедовскаядеревня

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