- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Нефедовской Шевденицкой вол. Тотемского уезда о взыскании с них денег крестьянином Неустоевым за завладение его землей. 1876 г. // Гос. архив В Показать все
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Шевденицкой вол. д. Нефедовской Неустроева о неправильном отобрании у него надела земли. 1891 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Нефедовской Шевденицкой волости Тотемского уезда Силинского М. С. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Силинского деревни Нефедовской Шевденицкой волости Тотемского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9704Нефедовская (Пушкино), д. удел.при р. Кокшеньге.11610692838
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
9191Нефедовское (Пушкино)Озерецкое.Христорождественскийбывшие удельные10015174540
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Пушкино344192деревняРусские21394988
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Нефедовская (Пушкино) 2738деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 312 км. Летнее: —.1721
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276221Нефедовскаядеревня60°37'с.ш.43°42'в.д.P-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642442346д Нефедовскаядеревня