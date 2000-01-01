деревня Большое Заборовье, Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большое Заборовье

Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Заборовская волость
977. Большая Заборовья, деревня бывшая владельческая, при реке Мде, дворов 38, жителей 243, волостное правление (уездный город в 120 верстах), часовня, почтовая станция, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Заборовская волость
деревня Большое-Заборовье171140742828810041010201421

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Заборовская волость
4Большое Заборовье (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Больше-Заборовского2130169154323120+7земледелиеруб. и спл. леса.река Мда.2 часовни, хлебо-запасный магазин, волостное правление, 3 мелочные лавки, земская школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Любытинский район
59182Большое Заборовьедеревня58°53'00"33°02'00"O-36-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение
49616428130д Большое Заборовьедеревня

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