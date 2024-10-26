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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян Никольского уезда Езекиевской вол. д. Лупачево Непогодьева и Попова с товарищами о переделе земли. 1890–1891 гг. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по прошению крестьян Никольского уезда Езикеевской вол. д. Лупачева Шемякиных и др. о неправильном составлении односельчанами их приговора о передаче земли. 1891 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Енангской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6805Лукачево, д. каз.при колодцах.10234112832
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Лупачева1056
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1028. Лупачева, деревня бывшая государственная, при речке Енанге, дворов 12, жителей 61, крас. зав
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35360Лупачеводеревня60°02'с.ш.46°22'в.д.P-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630428276д Лупачеводеревня