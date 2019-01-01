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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6079Покровское, сел.при рч. Сюзве.7035235971Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Хлебных магазинов 3. Торжков 3. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1527. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Сюзве, дворов 12, жителей 60, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, часовня, 3 то Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Покровское, на р. Сюзьве; церк., зем. шк., библ., вол. правлПокровское общество234153Бывшие помещичьиПравославныеРусские77—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Покровское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
736284Покровскоесело58°12'00"55°27'00"O-40-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57634404186с Покровскоесело