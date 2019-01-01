село Покровское, село Покровское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Покровское

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
6079Покровское, сел.при рч. Сюзве.7035235971Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Хлебных магазинов 3. Торжков 3. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Покровская волость
1527. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Сюзве, дворов 12, жителей 60, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, часовня, 3 то Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Покровская волость
1) с. Покровское, на р. Сюзьве; церк., зем. шк., библ., вол. правлПокровское общество234153Бывшие помещичьиПравославныеРусские77

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Покровская волость
село Покровское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
736284Покровскоесело58°12'00"55°27'00"O-40-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Григорьевское сельское поселение
57634404186с Покровскоесело
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