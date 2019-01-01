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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2877Кашинское (Кашино), сел.при рч. Кунаре.3314132474476Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
869. Кашинское (Кашино), село бывшее государственное, при речке Кунаре, дворов 150, жителей 1085, церковь православная, 3 баз.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
13) с. Кашинское на р. Кунаре, прав. церк., зем. шк., еженедельный базар по средам и торжки: Никольский 8—9 мая, Петровский 28—29 июня, Никольский 5—6 декабря, распланиро Показать все Кашинское общество244566568Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские3510
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Кашино (-ское), с. 3085856691254русские1253украин. 1Н.-Пышминск. р. Кунара7ст. Богданович1011117777просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513930Кашинадеревня56°51'с.ш.62°05'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000126д Кашинадеревня