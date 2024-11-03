деревня Селец, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Селец

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Маслаковская волость
227. Старо-Селец, село бывшее владельческое, при реке Палне, дворов 32, жителей 196, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Маслаковская волость
9Село Селецпроселочнойр. ПаленкеСелецкому с. об. 56206196Селецкого пр. 7125
36Им. Селецпроселкер. Паленкедв. А. Ф. Прокопович, пр. 252Селецкого пр. 7125

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Овсянковский сельсовет
д Селец202

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Овсянковский сельсовет
д. Селец114

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