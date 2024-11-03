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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
227. Старо-Селец, село бывшее владельческое, при реке Палне, дворов 32, жителей 196, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
9Село Селецпроселочнойр. ПаленкеСелецкому с. об. 56206196Селецкого пр. 7125
36Им. Селецпроселкер. Паленкедв. А. Ф. Прокопович, пр. 252Селецкого пр. 7125
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Селец202
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Селец114