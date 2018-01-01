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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2263Крутая Балка, с. каз.при балке Крутой.603571734785Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
387. Крутая Балка, село бывшее государственное, при Крутой балке, дворов 20, жителей 150, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, 5 ярмарок, 6 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
10.0Крутая Балка хуторКустоловское 1-ое125022—64610
13.0Крутая Балка селоКруто-Балковское козаков1065295295—5379289491877
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18890Крута Балкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Крутобалківська