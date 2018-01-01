село Крутая Балка, село Крутая Балка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Крутая Балка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2263Крутая Балка, с. каз.при балке Крутой.603571734785Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Мало-Перещепинская волость
387. Крутая Балка, село бывшее государственное, при Крутой балке, дворов 20, жителей 150, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, 5 ярмарок, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Ново-Тагамлыкская волость
10.0Крутая Балка хуторКустоловское 1-ое12502264610
Константиноградский уезд, Мало-Перещепинская волость
13.0Крутая Балка селоКруто-Балковское козаков10652952955379289491877

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18890Крута Балкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Крутобалківська
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