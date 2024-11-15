деревня Слобода, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Слобода

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Мартиновская волость
175. Слобода, деревня еврейская, дворов 28, жителей 282, еврейский молитвенный дом

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Мартиновская волость
82Слободадеревняколодецн/девреям, земледельцам Слободского сельского общества42

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д Слобода21

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д. Слобода26

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