станция Волоста-Пятница, станция Волоста-Пятница, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Волоста-Пятница

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Волсто-Пятницкая волость
566. Волсто-Пятнице, село бывшее владельческое, при речке Озерне, дворов 36, жителей 165, волостное правление, (уездный город в 15 верстах), церковь православная, богадел Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Волсто-Пятницкая волость
80Волсто-ПятницаВладельческая усадьба6643104123Церковь, земская школа, ярмарки: в 10 пятницу по Пасхе и 28 октября, казенная винная лавка, 2 мануфактурных лавки, 3 торговых чулана, мельница.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Волсто-Пятницкая волость
село Волсто-Пятница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
315806Волоста-Пятницаст.(нп)54°59'00"34°20'00"N-36-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
66650435160ст Волоста-Пятницастанция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close