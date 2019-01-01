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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
566. Волсто-Пятнице, село бывшее владельческое, при речке Озерне, дворов 36, жителей 165, волостное правление, (уездный город в 15 верстах), церковь православная, богадел Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
80Волсто-ПятницаВладельческая усадьба6643104123Церковь, земская школа, ярмарки: в 10 пятницу по Пасхе и 28 октября, казенная винная лавка, 2 мануфактурных лавки, 3 торговых чулана, мельница.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Волсто-Пятница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
315806Волоста-Пятницаст.(нп)54°59'00"34°20'00"N-36-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650435160ст Волоста-Пятницастанция