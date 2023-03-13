сельцо Кильна, Буинский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Кильна

Буинский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
670Кильна, сц. вл.на л. б. р. Кильны.203922103117

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд
С. Кильна24А. А. Есипова10225

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Кищаковская волость
394. Кильна, сельцо бывшее владельческое, при речке Кильне, дворов 42, жителей 243, 16 лавок, базар по субботам

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд, Бурундуковская волость
70Кильна, сельцо, при рч. Кильне; н. р.571648123129
97Усадьба С. А. Романова, при с. Кильне5716142

Мы используем куки для улучшения работы сайта.