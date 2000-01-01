погост Прусынский, Новоладожский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Прусынский

Новоладожский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3000Прусынский, пог.при колодце.48½12½31119Церковь православная и часовня.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.