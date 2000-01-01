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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2943Селиверстова (Дубовичек), д. каз.при рч. Дубовке.1111165865
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Селиверстова (деревня)11Малоархангельская почтово-телеграфная контора
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
6262СеливерстовскиевыселкиДубовицкий—Всего: 2. Крестьянского типа: 2.63910.7113Малоархангельск, М.-К. ж. д. : 24,5 км.п.-т. о. Малоархангельск: 10,7 км.—