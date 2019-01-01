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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Железнодубровской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
2Дубровское волостное правление (вол. пр.)1-го стана, 3-го зем. уч.Загривского1133660+см.———ррека Чагодоща и Песочня. Волостное правление, пчт. учр., пр. п. смежно с поселком Плещеево и пог. Железная Дубровка.
6Железная Дубровка (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церк. земля22651160см. +церковная службаземледелие —ручей Песочня. 2 церкви 15-го июня и 18 августа трг. пряниками. Церк. клдб. в 1 в.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33994Дубровкадеревня59°13'с.ш.36°14'в.д.O-37-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19605404131д Дубровкадеревня