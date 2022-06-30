деревня Берег, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Берег

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Пондальской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Пондальский погост. Д. Слобода, Гридина, Киндяева, Большой Берег и Никонова Гора31Дм. Гр. Хоруженко24083

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Марковская волость
5Большой Берег (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Гридинского212740549412816см.земледелиелесные заработкирека Ивода.Мелочная лавка, смежна с Пондальсикм пог.
21Малый Берег (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Аксеновского23761312816см.земледелиерека Ивода.Смежен с Пондальским пог.
31Пондальский-Ильинский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля2443712715+церковная службарека Ивода.Церковь, церковно-приходская школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
272512Берегдеревня60°21'с.ш.36°07'в.д.P-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Сельское поселение Вепсское национальное
19605406116д Берегдеревня

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