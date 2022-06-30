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• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Пондальской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Пондальский погост. Д. Слобода, Гридина, Киндяева, Большой Берег и Никонова Гора31Дм. Гр. Хоруженко240—83
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
5Большой Берег (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Гридинского212740549412816см.земледелиелесные заработки—река Ивода.Мелочная лавка, смежна с Пондальсикм пог.
21Малый Берег (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Аксеновского23761312816см.земледелие——река Ивода.Смежен с Пондальским пог.
31Пондальский-Ильинский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля2443712715+церковная служба——река Ивода.Церковь, церковно-приходская школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
272512Берегдеревня60°21'с.ш.36°07'в.д.P-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19605406116д Берегдеревня