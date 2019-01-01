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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
969Лахнова гора, д.при р. Самине.421292028Кузница.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
204015. ЛахноваТитовскоеПри реке Самине397До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 1. До почтового отделения: 13½. До пароходной пристани: 39. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: — . Крестьянское: 39. Не крестьянское: —. Крестьянское: 36. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249360Лахноводеревня61°21'с.ш.36°37'в.д.P-37-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408208д Лахноводеревня