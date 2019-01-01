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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выдаче крестьянам д. Ивановской Вальгской волости Кадниковского уезда сплавных билетов на заготовленный лес. 1899 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5385Ивановская, д. каз.при р. Кубене.858074341
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
629. Ивановская, деревня бывшая государственная, при реке Кубене, дворов 14, жителей 98, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
177ИвановскоеИвановскоеУспенскийбывшие государственные11010257173
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ивановская (кх.) 4630деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 143 км. Летнее: —.3835
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275020Ивановскаядеревня60°09'с.ш.41°03'в.д.P-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418121д Ивановскаядеревня