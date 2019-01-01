посёлок Кинзягулово, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Кинзягулово

Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Имилеевская волость
894. Кинзягулова (Давыдова), деревня башкир, при реке Большом Иргизе, дворов 66, жителей 448, молитвенный дом

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Имилеевская волость
Д. Кинзягулово. Башк. Магомет.425515019010122307318

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большечерниговский район
57738Кинзягуловопосёлок52°10'с.ш.51°14'в.д.N-39-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, Сельское поселение Краснооктябрьский
36610420111п Кинзягуловопоселок

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