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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об освидетельствовании в трудоспособности рядового из крестьян деревни Алкаладки Уваровской волости Павла Васильевича Куксова. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежско Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян деревни Алкаладки Уваровской волости Ивана Васильевича Печейкина о назначении ему пенсии от казны. 1915–1918 гг. // Гос. архив Вор Показать все
Дело по ходатайству нижнего чина из крестьян деревни Алкаладки Уваровской волости Александра Алексеевича Бокарева о назначении пенсии. 1916 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Алкаладки Уваровской волости Ивана Васильевича Крутских. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Алкаладки Уваровской волости Павла Степановича Мартынова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Жалоба гр. д. Алкаладки Уваровской волости Уварова Михаила Васильевича на неправильное обложение патентным сбором. 1928 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2510. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
660Алкаладка, д. каз.при рч. Ржаксе.824265310326
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Алкаладка«Уваровское» п.-т. отд.8220
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64494Алкаладкадеревня52°08'42°08'N-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68630425111д Алкаладкадеревня