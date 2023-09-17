деревня Алкаладка, деревня Алкаладка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Алкаладка

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об освидетельствовании в трудоспособности рядового из крестьян деревни Алкаладки Уваровской волости Павла Васильевича Куксова. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежско Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян деревни Алкаладки Уваровской волости Ивана Васильевича Печейкина о назначении ему пенсии от казны. 1915–1918 гг. // Гос. архив Вор Показать все
Дело по ходатайству нижнего чина из крестьян деревни Алкаладки Уваровской волости Александра Алексеевича Бокарева о назначении пенсии. 1916 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Алкаладки Уваровской волости Ивана Васильевича Крутских. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Алкаладки Уваровской волости Павла Степановича Мартынова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Жалоба гр. д. Алкаладки Уваровской волости Уварова Михаила Васильевича на неправильное обложение патентным сбором. 1928 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2510. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
660Алкаладка, д. каз.при рч. Ржаксе.824265310326

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Уваровская волость
деревня Алкаладка«Уваровское» п.-т. отд.8220

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
64494Алкаладкадеревня52°08'42°08'N-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Гавриловский сельсовет
68630425111д Алкаладкадеревня
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