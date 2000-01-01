колония Чоло, колония Чоло, Масевская волость, Пружанский уезд (на 1905) — Familio

Чоло

Масевская волость, Пружанский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Масевская волость
414. Чоло, колония бывшая государственная, при Беловежской пуще, дворов 22, жителей 183, еврейский молитвенный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Масевская волость
ЧолоКолония354145018Наревка
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