улус Корчуганский, улус Корчуганский, Шуйская и Кумышская инородные управы, Кузнецкий уезд (на 1911) — Familio

Корчуганский

Шуйская и Кумышская инородные управы, Кузнецкий уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
улус
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кемеровской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
2119Корчуганский, улус инород.при р. Ине.223223216654

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Шуйская и Кумышская инородные управы
2Улус Карчуганский2002104727
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