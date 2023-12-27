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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с неприменным членом Грязовецкого уездного по крестьянским делам присутствия о выкупе крестьянами Гря Показать все
Дело об определении крестьянина дер. Пестикова Авнегской волости Грязовецкого уезда Федора Брыгина на службу почтальоном почтово-телеграфного отделения Ярославкой губерни Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шиленгской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3427Пестиково, д. разновед.при колодце.5641194448
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
69аПестиковоДоровскоесобственники4912
69бПестиковоПестиковскоебывшие помещичьи92728
69вПестиковоПестиковскоебывшие помещичьи133228
69гПестиковоПестиковскоебывшие государственные359
69дПестиковоПестиковскоебывшие государственные496
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Пестиково3878244деревняРусские4434104138
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пестиково (кх. 2 пром. пред.) 7654деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 78 км. Летнее: —.4344
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247935Пестиководеревня59°09'с.ш.40°55'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632404226д Пестиководеревня