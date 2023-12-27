деревня Пестиково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пестиково

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с неприменным членом Грязовецкого уездного по крестьянским делам присутствия о выкупе крестьянами Гря Показать все
Дело об определении крестьянина дер. Пестикова Авнегской волости Грязовецкого уезда Федора Брыгина на службу почтальоном почтово-телеграфного отделения Ярославкой губерни Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шиленгской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3427Пестиково, д. разновед.при колодце.5641194448

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
69аПестиковоДоровскоесобственники4912
69бПестиковоПестиковскоебывшие помещичьи92728
69вПестиковоПестиковскоебывшие помещичьи133228
69гПестиковоПестиковскоебывшие государственные359
69дПестиковоПестиковскоебывшие государственные496

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Пестиково3878244деревняРусские4434104138

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Шиленгский сельсовет
Пестиково (кх. 2 пром. пред.) 7654деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 78 км. Летнее: —.4344

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247935Пестиководеревня59°09'с.ш.40°55'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404226д Пестиководеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.