деревня Кожуховичи, деревня Кожуховичи, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Кожуховичи

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
Кожуховщизна12Мих. Ив. Толпыга1862150
С. Кожуховичи с дер.33Кн. Ал. Пав. Оболенская353476

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Хославичская волость
340. Кожуховичи Большие, село бывшее владельческое, при реке Лазе, дворов 34, жителей 245, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Хославичская волость
11Село Кожуховичипочтовом тр. оз. КожуховичскомКожухович. с. о. 62207229Кожуховичск. пр. 11022
12Дер. Кожуховичипочтовом тр. оз. КожуховичскомКожухович. с. о. 299787Кожуховичск. пр. 11022

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
178061Кожуховичидеревня54°09'00"31°59'00"N-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Кожуховичское сельское поселение
66652410146д Кожуховичидеревня
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