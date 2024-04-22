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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
Кожуховщизна12Мих. Ив. Толпыга1862150
С. Кожуховичи с дер.33Кн. Ал. Пав. Оболенская353476
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
340. Кожуховичи Большие, село бывшее владельческое, при реке Лазе, дворов 34, жителей 245, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Село Кожуховичипочтовом тр. оз. КожуховичскомКожухович. с. о. 62207229Кожуховичск. пр. 11022
12Дер. Кожуховичипочтовом тр. оз. КожуховичскомКожухович. с. о. 299787Кожуховичск. пр. 11022
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178061Кожуховичидеревня54°09'00"31°59'00"N-36-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652410146д Кожуховичидеревня