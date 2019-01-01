деревня Бакийково, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бакийково

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3309Бакийкова, дер.при р. Уфе.203248185216Мечеть 1. Магометавская школа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Ювинская волость
1089. Бакийкова, деревня бывшая государственная, при реке Уфе, дворов 75, жителей 405, мечеть, школа

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Азигуловская волость
5) д. Бакийкова, на р. Удое, мечеть, распл.Бакийковское общество133336299ТептяриМагометанеБашкиры2610

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Манчажский район, Усть-Манчажский сельсовет
1. Бакийкова (Бакийаул), д. 125205253458татары454русские4Азигуловскойр. Уфа110ст. Уфимка20101010102610просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
92218Бакийководеревня56°34'с.ш.58°10'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000131д Бакийководеревня

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