сельцо Хвостово, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Хвостово

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1164Хвостово, сц. вл.при р. Воже.202043635

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Булыгинская волость
Хвостово деревня1534при р. Воже188786173662511с. Козлово
Усадьба Ромадина1535при р. Воже426662511с. Козлово
Усадьба Силиныхъ1536при р. Воже538662511с. Козлово

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