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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянки деревни Филипково Загорской волости А. И. Чернышовой к крестьянам села Загорья Ежовым о земле. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по прошению крестьян деревни Филиппово Загорской волости о командировании землемера И. В. Быстрова для указания метки в пустоши Корневино - Бабкино. 1890 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3875Филипцово, сц. вл.при рч. Каменке.56341896103
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4436Филиппково деревня229452025810