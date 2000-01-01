сельцо Филипково, сельцо Филипково, Загорская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Филипково

Загорская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянки деревни Филипково Загорской волости А. И. Чернышовой к крестьянам села Загорья Ежовым о земле. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по прошению крестьян деревни Филиппово Загорской волости о командировании землемера И. В. Быстрова для указания метки в пустоши Корневино - Бабкино. 1890 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3875Филипцово, сц. вл.при рч. Каменке.56341896103

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Загорская волость
4436Филиппково деревня229452025810
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