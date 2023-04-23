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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1742Прудки, д. вл.при пруде.10040248290
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
609. Прудки, село бывшее владельческое, при речке Сауше, дворов 35, жителей 193, волостное правление (у. 100 в.), 2 церкви православных, школа, ярмарка 28-го июня и 15-го Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Прудки1033913413652199321204113[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Пруды деревня2903на тракте Ряз.-Владимиръ4314813826689871ПрудкиКаз. вин. лав., ветрян. мельн., отх. плотн. раб.