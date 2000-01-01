деревня Никитское, деревня Никитское, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Никитское

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о взыскании повинностей с крестьян деревни Никитское Глебовской волости. 1890 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 256. Опись 1. Дело 2201.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3815Никитское, д. вл.при колодце.101041312

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4324Никитская деревня1371311110
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