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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Хотьково, д., р. Вянужка, жит. 79 (38 м. 41 ж.), дес. 80, у. гор. 7 в., вол. пр. 6 м., ст. кв. 7 ст. ж. д. Борковичи 20 в.
Хотьково, д., жит. 31 (14 м. 17 ж.), дес. 40, у. гор. 7 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Борковичи 20 в.
Хотьково, б. кор. (Сипайлов), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 2, у. гор. 8 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Борковичи 21 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Хотьково31
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Хотьково17