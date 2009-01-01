Населенное место

Хотьково, д., р. Вянужка, жит. 79 (38 м. 41 ж.), дес. 80, у. гор. 7 в., вол. пр. 6 м., ст. кв. 7 ст. ж. д. Борковичи 20 в.

Хотьково, д., жит. 31 (14 м. 17 ж.), дес. 40, у. гор. 7 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Борковичи 20 в.