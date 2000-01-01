посёлок городского типа Волчеяровка, посёлок городского типа Волчеяровка — Familio

Волчеяровка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
754Волчеяровка (Черногоровка), д. вл.при рч. Белинькой.485062246237
755Волчеяровка (Черногоровка), д. вл.при рч. Белинькой.4850167176

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
Д. Волчеяровка9Алексан. Павлов1994779

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Николаевская волость
255. Волчеяровка (Черногоровка, Комар), деревня бывшая владельческая, при речке Беленькой, дворов 92, жителей 510, винокуренных завод

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Камышевахекая волость
18. № по учету земель: 2072.Волчеяровка 1 бывшие помещичьи155416437853
19. № по учету земель: 2076.Волчеяровка 2 бывшие помещичьи54174178352

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13336Вовчоярівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Попаснянськийселищна рада Вовчоярівська
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