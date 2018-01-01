село Курган 1-й, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Курган 1-й

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1681Спасское (Волчий курган, Курган), д. вл.при руч. Зуевском и колодцах.35951215228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Козмодемьянская волость
887. Спасское (Волчий Курган), сельцо бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 113, жителей 679, волостное правление (уездный город в 35 верстах), школа, 2 ветряных м Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
44237Курган 1-йсело52°23'с.ш.43°40'в.д.N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Урусовское сельское поселение
63641484141с Курган 1-йсело

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