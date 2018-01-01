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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1681Спасское (Волчий курган, Курган), д. вл.при руч. Зуевском и колодцах.35951215228
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
887. Спасское (Волчий Курган), сельцо бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 113, жителей 679, волостное правление (уездный город в 35 верстах), школа, 2 ветряных м Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44237Курган 1-йсело52°23'с.ш.43°40'в.д.N-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63641484141с Курган 1-йсело