деревня Гоголево, деревня Гоголево, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Гоголево

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Письмо крестьянина д. Гоголево Кемецкой волости Родионова П. Лутовинову А.Г. с предложением уступить ему в вечное пользование часть земли и рыбной ловли около оз. Кафтино Показать все
Письмо крестьянина д. Гоголево Кемецкой волости Родионова П. Лутовинову А.Г. о продаже ему пустоши около оз. Кафтино в пустоши Коломенец Валдайского уезда, 09.07.1886 г. Показать все
Письмо крестьянина д. Гоголево Кемецкой волости Матвеева В. Лутовинову А.Г. об аренде сенокоса и рыбной ловли в пустоши Коломенец Валдайского уезда, 1890-е гг. Источник: Показать все
Письмо Лутовинова А.Г. крестьянину д. Гоголево Кемецкой волости Валдайского уезда Родионову П. об условиях аренды покоса и рыбной ловли около оз. Кафтино в пустоши Коломе Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Кемецкая волость
13Гоголево (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Гоголевского2523768416076127земледелиерыболовствоозеро Кафтино.Хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
110045Гоголеводеревня57°58'34°15'O-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Кафтинское сельское поселение
28608416131д Гоголеводеревня
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