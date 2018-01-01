город Берестечко, Волинська область (на 2018) — Familio

Берестечко

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Берестечская волость
381. Берестечко, местечко бывшее владельческое, при реке Стыре, дворов 312, жителей 2105, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, костел, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Дубенский уезд, Берестечская волость
местечко Берестечко44377792811535779591711696348

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2718Берестечкомістомісто районного підпорядкування, центр міської радир-н Горохівськийміська рада Берестечківська

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