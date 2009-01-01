деревня Загалье, Хойникский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Загалье

Хойникский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Хойникская волость
762. Загалье, село бывшее государственное, при реке Вити, дворов 13, жителей 150, церковь православная, школа

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Хойникская волость
Загатье, село1873014007712

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Хойникский район, Козелужский сельсовет
д Загалье32

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Хойникский район, Судковский сельсовет
д. Загалье32

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