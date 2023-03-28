хутор Гаврильск, хутор Гаврильск, Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1913) — Familio

Гаврильск

Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2503Гаврильск (Гаврильская), хут. вл.при рч. Гавриле.151696365338Молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Гаврильская волость
1089. Гаврильск, хутор бывший владельческий, при реке Гавриле, дворов 131, жителей 840, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, молитвенны Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Павловский уезд, Гаврильская волость
слобода Гавриловка
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