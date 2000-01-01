деревня Малое Заборье, Жерелевская волость, Мосальский уезд (на 1914) — Familio

Малое Заборье

Жерелевская волость, Мосальский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Мосальский уезд, Жерелевская волость
Малое Заборье, д.5255217978
Новое-Заборье, д.7073217978

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