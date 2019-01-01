деревня Ивано-Яковлевка, деревня Ивано-Яковлевка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ивано-Яковлевка

Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Колпенская волость
Ив. Яковлево (деревня)7Колпенское почтово-телеграфное отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Колпнянский район
292550Ивано-Яковлевкадеревня52°11'с.ш.37°04'в.д.N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Колпнянский муниципальный район, Тимирязевское сельское поселение
54623419111д Ивано-Яковлевкадеревня
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