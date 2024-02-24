село Нижний Ландех, село Нижний Ландех, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Нижний Ландех

Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1850Нижний Ландих, с. вл.при р. Ландихе.6316291587761Церквей православных 3. Училище. Лечебница. Базар. Красилен 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Нижний Ландих и 85 деревень10Соф. Алекс. Щербатова25529874

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Нижне-Ландеховская волость
1094. Нижний Ландех, село бывшее владельческое, при реке Ландехе, дворов 199, жителей 1049, волостное правление (уездный город в 63 верстах), 3 церкви православные, 3 час Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Нижнеландеховская волость
2491Ландех Нижний село93610823363

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Нижне-Ландеховская волость
село Нижний-Ландех

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Пестяковский район
5148Нижний Ландехсело56°40'42°26'O-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, Нижнеландеховское сельское поселение
24619444101с Нижний Ландехсело
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