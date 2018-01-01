село Покровка, село Покровка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Покровка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1315Покровское (Красно-Милашевичево, Милашевичево), мест. вл.при р. Буге и устье рч. Чичиклеи.13040205594558Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
М. Покровское, д. Чичиклея, Варюшина58Мар. Кашнева53852203

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Покровская волость
351. Покровское (Малатовичева), местечко бывшее владельческое, при речке Чичиклее, дворов 186, жителей 864, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церковь пра Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Покровская волость
местечко Покровское

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Покровская волость
село Покровское (сельское общество)634144916743123

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15907Покровкаселоцентр сільської радир-н Веселинівськийсільрада Покровська
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