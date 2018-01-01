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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1315Покровское (Красно-Милашевичево, Милашевичево), мест. вл.при р. Буге и устье рч. Чичиклеи.13040205594558Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
М. Покровское, д. Чичиклея, Варюшина58Мар. Кашнева53852203
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
351. Покровское (Малатовичева), местечко бывшее владельческое, при речке Чичиклее, дворов 186, жителей 864, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церковь пра Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Покровское
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Покровское (сельское общество)634144916743123
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15907Покровкаселоцентр сільської радир-н Веселинівськийсільрада Покровська