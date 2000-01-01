деревня Чухарево, деревня Чухарево, Утмановская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Чухарево

Утмановская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина дер. Чухарево Утмановской волости Михаила Кузнецова в мещанство г. Никольска. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. О Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6699Красная Гора (Чихарево), д. каз.при рч. Мосве.116973523

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Утмановская волость
Чухарева1166
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close