Где упоминается данное место

Дело о выкупе 1 надела Таракановым Дмитрием Григорьевичем, крестьянином д. Астафьево Нажеровской вол. Ростовского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все

Дело об учреждении Астафьевской сельской пожарной дружины в деревне Астафьеве, Нажеровской волости Ростовского уезда. 1911–1912 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фон Показать все

По жалобе гр. д. Астафьево Нажеровской вол. с гражданом Кабиным о земле и покосе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 76.

По жалобе гр. д. Астафьево Нажеровской вол. Дмитрия Васильевича Самина о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 344.

По заявлению гр. д. Астафьева Нажеровской вол. Чебневой Екатерины Ивановны о нарезке земли. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опис Показать все

Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Астафьево Нажеровской волости Алексеем Федоровым Абрамовым. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все

Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Астафьево Нажеровской волости Алексеем Семеновым Помещиковым. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все

Дело по жалобе граждан дер. Астафьево, Нажеровской волости на постановление уземуправления о признании хозяйства гражданина Н. Ф. Абрамова интенсивным. 1921–1922 гг. // Г Показать все

Дело по жалобе граждан дер. Астафьево Нажеровской волости на постановление УЗУ о признании хозяйства гражданина А. Ф. Абрамова интенсивным. 1922 г. // Гос. архив Ярославс Показать все

Дело по жалобе граждан дер. Астафьево Нажеровской волости на постановление УЗУ о закреплении за гражданином Ф. Д. Ащеровым интенсивного хозяйства. 1922 г. // Гос. архив Я Показать все