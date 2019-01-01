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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 надела Таракановым Дмитрием Григорьевичем, крестьянином д. Астафьево Нажеровской вол. Ростовского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело об учреждении Астафьевской сельской пожарной дружины в деревне Астафьеве, Нажеровской волости Ростовского уезда. 1911–1912 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фон Показать все
По жалобе гр. д. Астафьево Нажеровской вол. с гражданом Кабиным о земле и покосе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 76.
По жалобе гр. д. Астафьево Нажеровской вол. Дмитрия Васильевича Самина о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 344.
По заявлению гр. д. Астафьева Нажеровской вол. Чебневой Екатерины Ивановны о нарезке земли. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опис Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Астафьево Нажеровской волости Алексеем Федоровым Абрамовым. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Астафьево Нажеровской волости Алексеем Семеновым Помещиковым. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Дело по жалобе граждан дер. Астафьево, Нажеровской волости на постановление уземуправления о признании хозяйства гражданина Н. Ф. Абрамова интенсивным. 1921–1922 гг. // Г Показать все
Дело по жалобе граждан дер. Астафьево Нажеровской волости на постановление УЗУ о признании хозяйства гражданина А. Ф. Абрамова интенсивным. 1922 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело по жалобе граждан дер. Астафьево Нажеровской волости на постановление УЗУ о закреплении за гражданином Ф. Д. Ащеровым интенсивного хозяйства. 1922 г. // Гос. архив Я Показать все
Утверждение землеустроительного проекта по разверстанию на широкие полосы селения Астафьево Нажеровской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7252Астафьево, д. вл.при колодцах.4126245277
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. АстафьевоX. Счастливское общество1132231—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350741Астафьеводеревня57°07'39°56'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416121д Астафьеводеревня