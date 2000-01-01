деревня Выревка, деревня Выревка, Гжатский уезд, Смоленская губерния (на 1913) — Familio

Выревка

Гжатский уезд, Смоленская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4140Выревка (Выровка, Вырьевка), д. вл.при безымянном ручье.3215185282

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Чальская волость
264. Вырьевка, деревня бывшая владельческая, при речке Вырьевке, дворов 21, жителей 115, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 8 верстах — церковь православ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Чальско-Донская волость
деревня Вырьевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close