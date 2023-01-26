село Чепчугово, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Чепчугово

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
2944Чепчугово (Чупчугова, Новиково), с. вл.при р. Вязьме и рч. Новоселке.121542431Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Чепчуговская волость
49ЧепчуговоСело12477Церковь и министерская школа. Пожарная дружина, вольная и винная лавка. Водяная мельница и мелочная лавка. Ярмарки в день Вознесения Господня и Тихвинская 26 июня.
50ЧепчуговоВладельческая усадьба12111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
213706Чепчуговосело55°12'00"34°05'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Андрейковское сельское поселение
66605404291с Чепчуговосело

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