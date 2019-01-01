хутор Дурбес мацитаймуйжа, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2019) — Familio

Дурбес мацитаймуйжа

Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Волость Дурбен
Дурбен (Латышский) пасторат3312412815514697сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts
Durbes mācītājmuižaagrāk Liepājas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=9702

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