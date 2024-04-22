село Матяшовка, село Матяшовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Матяшовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3045Матяшовка, с. вл. и казач.при р. Псле2318146580662Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Шишак и С. Матяшовка18Марья Лошиковская21444

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Яреськовская волость
687. Матяшовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Узькой, дворов 214, жителей 1150, церковь православная, питейный дом, 6 ветряных мельниц, 6 маслоб.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
26.0Матяшовка селоМатяшовское козаков5231901604406026651267
26.0Матяшовка селоМатяшовское крестьян соб5232516569587182

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17791Матяшівкаселоцентр сільської радир-н Великобагачанськийсільрада Матяшівська
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