деревня Никандрово, Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Никандрово

Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Карточка почтовая. Боровичи. Церковь Живоначальной Троицы в с. Никандрове Никандровской волости, 1904 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Никандровская волость
244. Никандрова (Ярошинга), погост бывший государственный, при реке Хвошноке, дворов 13, жителей 54, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Никандровская волость
село Никандрово36292895868421792225440413

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Никандровская волость
44Никандрово (пог.)2-го стана, 6-го зем. уч.Церковн. земля55641050++церковная службаЦерковь, 2 часовни, мин. 2 класс. уч. с спжн. мстрской, волостное правление, ярмарка в день Св. Троицы и 26 окт., пог. Никандр. преобразован из монаст. Никандровой пустын Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Любытинский район
58479Никандроводеревня58°50'00"33°50'00"O-36-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение
49616428462д Никандроводеревня

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