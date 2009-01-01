деревня Кравцовка, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Кравцовка

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Марковичская волость
153. Кровцовка, деревня бывшая владельческая, при речке Пелимьне, дворов 118, жителей 646, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Марковичская волость
10Село Кравцовкапроселочнойр. ПопернеКравцовск. с. об. церк. земли185 2569 5573 3Кравцовск. Св.-Троицкого пр. 19433

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д Кравцовка364

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д. Кравцовка307

Мы используем куки для улучшения работы сайта.